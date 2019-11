Ma vie sans plastique ?!

ÇA S’DÉBAT ?! DES PROJECTIONS À VIVRE ENSEMBLE



LE DEBAT : Combien de plastique consommons nous en une journée, à la maison, à l’école et au travail ? Et en un mois ? Qu’est-ce que cela dit de nos modes de consommation en général ? Comment acheter et consommer de manière plus consciente ? Quel est l’impact sur notre santé, sur l’environnement, sur les choix qui sont souvent faits en notre nom ? Débattons-en avec les enfants de l’école de devoir de la MJ Ganshoren et leurs familles - portes ouvertes au grand public !ans le cadre du Mois du Doc



LE FILM : Le cauchemar de Youssef a donné une idée au collectif C2P : une émission écologie. Traitant de la problématique du 7ème continent,faisant le constat qu’il est désormais difficile de ne pas croiser la route du plastique au quotidien, dans nos maisons, nos rues, nos magasins,… Le but : avancer sans juger ! Le groupe rencontre Sylvie Droulans (famille zéro déchets) et Léo Not Happy, le désormais célèbre étudiant qui a lancé les ramassages collectifs de déchets.

En musique et en humour, suivez les aventures de nos c2Pouciens, et de notre protagoniste : le « plastic bag », qui parcourt le monde à la recherche de sa créatrice… !



ENTRÉE GRATUITE

En partenariat avec le Mois du Doc, la MJ Ganshoren et le Collectif Coup2Pouce