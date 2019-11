ÇA D’DÉBAT ?! DES PROJECTIONS À VIVRE ENSEMBLE

LE DEBAT : Les métiers de la musique : pour qui jouer ?

Pourquoi faire de la musique ? Pourquoi en faire son métier ? Pour s’évader, s’exprimer, gagner sa vie, créer du lien, trouver sa place, exister ? Quels sont les rapports avec le public, avec les espaces où ils/elles se produisent, souvent dans le monde de la nuit ? Débattons-en dans le cadre du Mois du Doc autour du court-métrage "Piano Bar" et d’un petit-déjeuner convivial dans les canapés du Pantin - et puis place à la jam ! Débat participatif autour d’un blindtest et d’un petit-déjeuner convivial - ramenez vos instruments :)

LE FILM : "Piano Bar", 1990

Portraits contrastés de deux pianistes de bar. L’un vient d’Afrique, espérant trouver en Europe l’estime et le succès. L’autre joue dans l’ambiance feutrée d’un hôtel grand luxe sous les sourires discrets d’un public souvent absent. Pour combler les vides, il s’invente une relation imaginaire avec Mozart.

En partenariat avec Le Pantin

ENTRÉE GRATUITE