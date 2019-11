La place de la parole dans l’émancipation citoyenne

ÇA S’DÉBAT !? DES PROJECTIONS À VIVRE ENSEMBLE



LE DEBAT : La place de la parole dans l’émancipation individuelle et collective

Pour la plupart d’entre nous, la parole est au coeur de nos relations, entre ami.e.s, en famille, à l’école ou au travail, dans l’espace privé ou public. Elle permet d’exprimer des sentiments, des pensées, des convictions, de se (re)positionner, d’argumenter, de se faire comprendre et entendre. Pourtant, les obstacles pour prendre la parole sont nombreux, entre la timidité, la peur du jugement, le manque de confiance, les barrières linguistiques, ou encore les rapports de force multiples. Maîtriser la prise de parole peut ainsi devenir un formidable outil d’émancipation non seulement individuelle mais aussi collective. Quelle est exactement la place pour la parole dans cette émancipation ? Débattons-en avec les Ambassadeurs d’expression citoyenne et avec la réalisatrice du film "Les paroles restent" dans le cadre du Festival du Cinéma Méditerranéen !

Le FILM : Les paroles restent (2019)

Pendant six mois, trente jeunes Bruxellois participent au concours Eloquentia et se forment à l’art oratoire pour oser élever leur voix en public. Au milieu d’eux, Kassy, Nael et Esther se frayent un chemin. Leurs mots s’enchaînent, se délient. Résistent aussi parfois. De ces manquements à la parole une autre voix émerge et les rapproche chaque jour un peu plus près d’eux-mêmes.

En partenariat avec le Festival du Cinéma Méditerranéen, Eloquentia Bruxelles, Les Ambassadeurs d’expression citoyenne et le Cinéma Palace



