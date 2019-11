ÇA S’DÉBAT !? DES PROJECTIONS À VIVRE ENSEMBLE

_

LE DEBAT : L’amitié à l’épreuve des replis identitaires ?

L’amitié, en tant que sentiment d’affection libre et réciproque, sans lien de parenté, nous amène à écouter, à partager, à nous construire. S’il s’agit d’un lien intime, ce lien s’inscrit aussi dans un cadre culturel et social donné, amené lui aussi à évoluer. A l’époque actuelle, marquée par des replis identitaires de tout bord, comment ces liens d’amitié sont-ils affectés ? Quid des amitiés fondées justement sur le dépassement des barrières qui nous séparent ? L’amitié peut-elle aider à surmonter ces nouveaux replis ? Et quid des amitiés entre nos enfants, dont la construction identitaire est particulièrement fragile, marquée par un lien de dépendance au monde adulte ? Que cela nous dit-il sur le monde de demain ? Débattons-en dans le cadre du Festival du Cinéma Méditerranéen !



LE FILM : Les Dieux de Molenbeek (2019)

Molenbeek, au-delà d’être une capitale djihadiste supposée pour certains, est le quartier d’Aatos et Amine, deux garçons de 6 ans. C’est là qu’ils écoutent les araignées, découvrent les trous noirs et se disputent pour savoir qui commandera le tapis volant qui les mènera sur les terres de leurs ancêtres. La menace du monde des adultes interrompt soudainement le jeu des enfants lorsque des bombes terroristes explosent dans une station de métro à proximité.

BANDE-ANNONCE

En partenariat avec le Festival du Cinéma Méditerranéen

+ D’INFO : https://www.cinemamed.be/

http://www.debats.be/