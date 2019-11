Projection, témoignages, discussion

Le droit au logement est de plus en plus mis à mal par la recherche de profit, les processus de financiarisation et les dynamiques d’endettement privé et public. Face à ce constat, nous vous proposons de découvrir le documentaire « A început ploaia/It started raining : Fighting for the right to housing in Bucharest », qui raconte l’expulsion d’une communauté Rom d’un terrain à Bucarest. Nous découvrirons en quoi les communautés déjà victimes de discriminations se voient d’autant plus exclues de la société car privées de ce droit pourtant fondamental. Le lien du droit au logement, à la ville et finalement à la vie sera ensuite débatu avec : Eniko Vincze du collectif Roumain Casi Sociale ACUM (Logement Social MAINTENANT), Guisset de La Voix des Sans-Papiers et de l’occupation des sans-papier.e.s de Burenville (Liège) et Eva Betavatzi (CADTM Belgique, collabore avec la Coalition européenne d’actions pour le droit au logement), ainsi que d’autres personnes actives dans les luttes d’occupation et pour le droit au logement. Venez nombreux/euses avec vos témoignages et perspectives de luttes !

Attention, le documentaire (1h) sera en version originale avec des sous-titres anglais. Si nécessaire on fera quelques pauses pour résumer/traduire en français.

Dans le cadre des Lundis contre la dette du CADTM

https://www.cadtm.org/Droit-au-logement-et-luttes-antiracistes-A-qui-le-droit-a-la-vi-ll-e