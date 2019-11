Fête de quartier et de lutte

Un nouveau lieu s’est ouvert, venez le découvrir ce dimanche 10 à partir de 14h !

Au programme : exposition de Camille Seilles & co, animations pour enfants, atelier sérigraphie, bar et pour le soir de la musique et un repas. Le tout à prix libre

Ce nouveau lieu est destiné à servir de Foyer de Luttes Anti-Carcérales et est également à disposition des autres luttes ainsi que du quartier. Cet espace se veut anti-carcéral, anti-autoritaire et contre toute forme de dominations.

Au plaisir de vous y voir avec vos amis et amies !!

La Flaque