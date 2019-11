Projection du film "A l’usage des vivants"

Dans le cadre du Mois du Doc le CCM propose une séance de documentaires et films d’atelier. - Entrée gratuite.

AU PROGRAMME :

18h00 « Quelque chose de nous »

film d’atelier de GSARA asbl, réalisateur

Thibault Coeckelberghs

18h30 « Si tu me poses la question »

Un documentaire de Siham Bouzerda

(BE / 2017 / 21’ / VO FR)

19h00 « A l’usage des vivants »

de Pauline Fonsny (BE / 2019 – VO ST FR– 27’

A l’usage des vivants - synopsis :

En 1998, Semira Adamu, jeune femme de 20 ans fuyant le Nigéria, mourait étouffée par les gendarmes qui tentaient de l’expulser, pour la sixième fois, du territoire belge. 20 ans plus tard, dans un cri de guerre conjugué au féminin, trois femmes racontent. À travers leurs récits, elles mettent en lumière la réalité des centres fermés destinés à la détention des personnes migrantes, les conditions de ces enfermements, la souffrance des détenu.e.s, les exactions des gardiens et des gendarmes, d’hier et d’aujourd’hui.