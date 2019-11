[Projection] On va tout péter !

Le 20ème Festival du Cinéma d’Attac présente en avant-première

ON VA TOUT PÉTER

de Lech KOWALSKI

DEPUIS LES ANNÉES 1970, les fermetures d’usines accompagnent un vaste mouvement de désindustrialisation partout en Europe. Aussi est-il difficile, sur ce sujet sensible, de ne pas être un peu « militant » –dès lors que les cinéastes se mettent généralement du côté de la passion des ouvriers en lutte et en souffrance, plutôt que du côté refroidi des réducteurs de coûts et de têtes. Dans cette filmographie courroucée, le meilleur côtoie souvent le moins bon, produisant une dramaturgie propre où les réminiscences du western abondent : le combat de la dernière chance, le stoïcisme, la solidarité entre les hommes, la trahison à ciel ouvert, le suspense de la survie ou de la mort.

Autant dire que peu de ces films finissent bien, et que le paradoxe du genre « le combat échoue mais le film réussit » est toujours garant des meilleurs du lot. On comptera parmi eux On va tout péter, signé par le Polonais Lech Kowalski. Ce documentariste a passé plusieurs semaines tumultueuses avec les ouvriers de l’équipementier automobile GM&S à La Souterraine, dans la Creuse –à partir du moment où il apprit que ces travailleurs, suspendus à une procédure de liquidation judiciaire risquant de les transformer en chômeurs, menaçaient de faire exploser leur usine.

Dans le déroulé de cette œuvre magistrale, on apprend que les choses sont (comme d’habitude) plus compliquées. Que le candidat Macron s’était engagé auprès des ouvriers en lutte. Que les commanditaires Peugeot et Renault s’étaient également portés garants de leurs carnets de commandes. Tout cela pour se retrouver à la fin du processus avec un repreneur proposant de garder 120 ouvriers sur 277, et assurant que les mêmes tâches pourront y être exécutées. Une certaine amertume va donc gagner les salariés, dont les actions se feront de plus en plus désespérées. Une litanie de blocages, de chaînes humaines, de sit-in inexorablement rompus et brisés par la violence policière. C’est cela précisément que filme Kowalski, au plus près, en immersion, dans une chronique agitée, intempestive, mais aussi patiente, confraternelle, qui capte l’extrême dureté de la situation, l’extrême solitude de ce combat, et l’abîme d’incertitude et de rancœur sur lequel il débouchera.

Explications du réalisateur : « Un mix de blues et de rock and roll : voilà le secret d’une révolte réussie. Quand je suis arrivé en plein cœur de la France dans l’usine d’équipement automobile GM&S menacée de fermeture, j’ai senti qu’un concert exceptionnel allait s’y donner. Il le fut : paroles inventées par des salariés poussés au-delà des limites du supportable, musique écrite par des êtres humains déterminés à bouleverser toutes les règles, y compris celles de la lutte... Et comme le son était suffisamment fort pour attirer les médias nationaux, le concert a résonné dans le pays tout entier. J’étais là, caméra au poing, composant mon film grâce au lyrisme déchaîné de ces hommes et de ces femmes, en retrait, mais avec eux ».





Le film sera suivi du débat

VERS DE NOUVELLES LUTTES SYNDICALES !

avec

Dominique FERVAILLE (Permanente à la Centrale Générale de la FGTB - secteur « Nettoyage »)

Silvio MARRA (Ancien délégué FGTB aux Forges de Clabecq)

Martin WILLEMS (Responsable national des « United Freelancers » à la CSC)





