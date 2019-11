Déja la 6eme ride !

Tous les 3e vendredis du mois, nous organisons une ride à vélo en mixité choisie (sans homme cis) dans Bruxelles

Parce que l’espace public est un espace oppressif, conçu par et pour ceux qui l’occupent et y dominent. Un espace de violences : répression policière, harcèlement de rue, sentiment d’insécurité, agressions sexistes, transphobes, homophobes, etc.

Parce que nous avons la force de lutter : nos vélos, nos voix, notre solidarité et notre sororité sont nos armes.

🚴‍♀ QUAND ? Le vendredi 15 novembre, 18h30 (Accueil et info. Départ à 19h)

🚴‍♀ OÙ ? Départ Place du Trône, nous parcourrons ensuite les rues de Bruxelles.

🚴‍♀ COMMENT ? À vélo, avec nos pancartes, nos slogans

>> Parcours facile et accessible dans la mesure du possible : plat, sans rails de tram ni pavés. Parcours entre 30 minutes et 1h selon les saisons. En cas de mauvais temps, arrivée dans un lieu couvert.

>> Dans un souci d’inclusion, nous voulons mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que chacun.e se sente en sécurité lors de nos événements et puisse y participer. Nous sommes donc ouvertes à toutes les suggestions et prêtes à répondre aux besoins de chacun.e. Néanmoins, les ride sont militantes et ont vocation à déranger et à troubler l’ordre dominant dans l’espace public. Nous ne pouvons donc pas garantir qu’elles se passent sans tension. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

>> par mail : dechaine-es@riseup.net

>> sur notre page facebook.

>> sur notre blog : https://dechainees.noblogs.org/