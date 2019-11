Vegan flash tatoo & Breakfast

Lors du Week-end autour de l’antispécisme à l’accroche le 23 et 24 Novembre, il sera possible de se faire tatouer et de déjeuner avant la première conférence de Florence Dellerie.

Les tatouages et la bouffes sera vegan.

De 10h à 15h

Entrée et bouffe à prix libre mais nécessaire car cet événement nous coûte un bras.

Les tatouages sont à prix fixes.

Les sous qui seront récoltés lors de l’événement seront reversés pour aider les animaux errants en Grèce.

tatoueuses présentes ce jour là :

Lili asper de Liège

https://www.facebook.com/AsperLili/

Pierine de Bruxelles

https://www.facebook.com/PierineVandeZandeTattooStudio/

et Shantala de ... bonne question :)

https://www.instagram.com/shan_tatou/

événement sur facebook :

https://www.facebook.com/events/2566965833385634/

Lien des conférences du week-end :

https://questionsanimalistes.com/conferences/