WEEK-END ANTISPECISTE J1

14:00 - 16:00 (prix libre)

Conférence : "Communiquer au sein du mouvement animaliste"

Pour quel public ?

Cette conférence s’adresse à toutes les personnes qui militent pour la justice sociale, que ce soit en faveur de l’antispécisme ou, plus largement, en faveur des intérêts et droits des opprimé·e·s. Elle est accessible (les termes employés sont toujours explicités) et adaptée à un large public.

Quel est l’objectif ?

Cette conférence a pour but d’améliorer nos méthodes d’analyse et notre communication interne. Et donc, notre faculté à analyser le monde et à convaincre de la nécessité du changement, tout en permettant à chacun·e de se sentir à l’aise au sein des luttes pour la justice sociale.

Comment ?

Pour ce faire, elle expose les erreurs de méthode et de communication les plus courantes dans ce type de démarche : arguments fallacieux, sophismes, mensonges, élitisme, agressivité et violence inutiles, absence de prise en compte des autres luttes, manque de bienveillance, réflexes compétitifs, etc. Elle tente ensuite une analyse de ces problèmes et propose des solutions, à l’aide de différents outils : esprit critique, outils de la zététique, bases de communication non violente, outils de vie en groupe, prise en compte de la convergence des luttes, etc.

17:00 - 19:00 (prix libre)

Conférence : "La B12 est politique"

La B12 est politique ou Pourquoi il est essentiel de parler de cette fichue vitamine dans les milieux animalistes.

Pour quel public ?

Cette conférence est destinée aux militant·e·s animalistes en particulier. Elle peut concerner, plus largement, toute personne ayant réduit la part de produits d’origine animale dans son alimentation.

Quel est l’objectif ?

Cette conférence a pour but d’exposer en quoi il est essentiel de parler de la vitamine B12 au sein des milieux animalistes, antispécistes, véganes et végétariens.

L’objectif est triple :

Tout d’abord, prévenir les carences chez ces personnes et donc, éviter les problèmes sanitaires pouvant mener notamment à un rejet du végétalisme et à un abandon du militantisme causé par une santé défaillante.

Ensuite, éviter les éventuelles conséquences sociales et politiques induites par des comportements alimentaires inappropriés : remise en cause de la possibilité de se passer de produits alimentaires d’origine animale ; moqueries et infantilisation ; manque de crédibilité accordée au véganisme et aux personnes ou structures qui le promeuvent ; médiatisation et instrumentalisation de drames évitables, qui nuit au mouvement et détourne le débats de la question culturelle au profit de considérations pratiques et anthropocentristes ; association du véganisme avec les pseudo-sciences, etc.

Enfin, aider les personnes animalistes à trouver des arguments et des solutions pour se complémenter elles-mêmes en vitamine B12, promouvoir cette complémentation (et sortir du tabou), se soutenir mutuellement et s’entre-aider en prenant en compte les éventuelles difficultés rencontrées (rapport problématique aux comprimés, manque de moyens financiers, idéologie naturaliste rejetant « la chimie », suspicions de complots de l’industrie pharmaceutique, etc.).

Comment ?

La première partie, relativement courte, est un exercice de vulgarisation scientifique traitant de la vitamine B12 d’un point de vue strictement nutritionnel : origine, utilité pour l’organisme humain, conséquences d’une carence, moyens de complémentation, etc.

La deuxième partie constitue le cœur de la conférence. Elle détaille les implications politiques et sociales de la découverte de l’origine bactérienne de cette vitamine et de sa production ; ainsi que les façons dont il est possible parler de cette vitamine auprès des militant·e·s animalistes (et donc, du grand public). Attention : il ne s’agit donc pas à proprement parler une conférence traitant de nutrition.

19:00 - 23:30 (prix libre)

BUFFET VEGAN

Tout au long de la journée, des stands militants, créatifs ou d’artistes seront présents.