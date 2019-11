WEEK-END ANTISPECISTE J2

Hello !!!

Nous avons la chance d’accueillir l’autrice & illustratrice scientifique Florence Dellerie pour un week-end autour du véganisme et de l’antispécisme.

Militante égalitariste, elle met autant que possible son temps et son travail au service des droits et intérêts des individus opprimés, notamment via des illustrations, articles, stands d’information,... et aussi de conférences.

https://questionsanimalistes.com/

Tout aussi chanceux.ses, nous accueillons Zet de « Réplique Éthique » qui a pour mission d’assister les personnes militant pour la justice sociale dans leurs luttes quotidiennes.

https://www.facebook.com/repliqueethique/

Tout au long du week-end, divers stands militants, d’artistes ou de goodies seront présents.

La participation aux conférences et aux buffets sera à prix libre afin d’être accessible à tou.te.s.

Attention, prix libre ne veut pas dire gratuit ! Nous avons énormément de frais pour l’organisation de cet événement. Si nous arrivons à faire des bénéfices, ceux-ci seront reversés à l’association Doggybagcrew qui vient en aide aux errant.e.s de Grèce.

10:00 - 15:00 (prix libre)

Flash tattoo & petit-déjeuner

Lili asper de Liège

https://www.facebook.com/AsperLili/

Pierine de Bruxelles

https://www.facebook.com/PierineVandeZandeTattooStudio/

et Shantala de ... bonne question :)

https://www.instagram.com/shan_tatou/

Le principe étant premier.ère arrivé.e, premier.ère servi.e, un buffet petit déjeuner vegan à prix libre sera dressé afin d’attendre son tour dans les meilleures conditions possible. :)

15:00 - 17:00 (prix libre)

Conférence : "Les mécanismes de résistance à l’éthique"

Cette conférence traite des mécanismes de défense que nous mettons en place inconsciemment pour résister à l’éthique. Grâce à la psychologie sociale et aux sciences cognitives, il est possible de comprendre certains stratagèmes que notre cerveau utilise pour gérer la dissonance cognitive.

Après avoir fait un tour d’horizon de ces mécanismes, nous verrons comment minimiser leur apparition et les désamorcer afin d’assurer le bon déroulement des échange lors de sensibilisations.

Conférence de Zet de Réplique Éthique

17:30 - 18:30 (prix libre)

Conférence : "Présentation du Projet Méduses"

Le Projet Méduses est un mouvement francophone animaliste et abolitionniste. Il défend les intérêts des êtres sentients, et s’articule autour d’un objectif : remettre en cause l’idéologie spéciste, favoriser le changement culturel, lutter contre les mécanismes compétitifs. En bref : abolir les systèmes de domination et les nuisances qui en découlent.

19:00 - 22:30 (prix libre)

BUFFET VEGAN