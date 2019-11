Refugees Movement for Rights and Justice

Public Invitation

Palestinian refugees in Belgium invite you to join the demonstration in front of CGRA building in Brussels.

The demonstration will be on Tuesday 12/11/2019, during 1 pm - 3 pm. The demonstration comes as a protest and a refusal to the system of Belgian government specially the immigration office against Palestinians asylum seekers in Belguim.

#Belgium_Movement

Manifestation des demandeurs d’asile Palestiniens

Mardi 12 novembre de 13h à 15h devant le CGRA 40 place Victor Horta à 1060 Saint-Gilles

Avec le soutien de :

la Plateforme Charleroi Palestine

Amitié sans frontières

Bruxelles Panthères

Palestina Solidariteit

the Belgian Committee for Palestinian Prisonners

l’Association Belgo Palestinienne

Actrices et Acteurs des Temps Présents