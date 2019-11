LE CAPITALISME EST LOGISTIQUE - NOUS BLOQUONS TOUT !

Jeudi 14 novembre à 18h à ASBL L’accroche (72, avenue pont de luttre 1190 Forest) ANKER MAG organise un meeting transnational sur les luttes dans le secteur de la logistique et le blocage des flux. Le meeting sera suivi vers 22h de concerts rap avec Hershel, Achille, Riks, SLF et le jeune Zinzin.

Avec Niccolò Cuppini du laboratorio crash, un centre social à Bologne, chercheur à Lugano "University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)" qui interviendra sur les luttes dans la logistique en Italie tandis qu’un.e militant.e de la Plateforme d’Enquêtes Militantes ( Paris - France) abordera les liens entre le combat des gilets jaunes et celui des ouvriers de GEODIS (filiale de la SNCF spécialisée dans le transport routier).

A l’ère actuelle du capitalisme globalisé et logistique, nous voulons poser la question des formes que prennent les luttes transnationales qui ont pour but de bloquer les flux logistiques et de capitaux.

Les flux de personnes, de marchandises et de capitaux dont la Belgique tire richesse et pouvoir, sont principalement dû à sa position stratégique (géographique et politique) au centre de l’Europe et à la présence du deuxième port en importance du continent. Le port d’Anvers est une plaque tournante tellement centrale dans les flux commerciaux internationaux que la Belgique occupe le troisième rang mondial dans l’efficacité de la structure logistique (Logistics Performance Index, 2018).

Nous nous posons donc la question : " Qui sont les bénéficiaires de la valeur générée par ces flux et qui reste marginalisé.e tout en en contribuant à sa production ? ”. On peut voir avec les luttes des riders de plates-formes (comme Deliveroo), avec les

blocages des gilets jaunes mais aussi dans les grèves des dockers d’Anvers en 2014 des premiers éléments de réponse à cette question.

Intervenants :

Niccolò Cuppini - laboratorio crash - Centre social (Bologne - Italie) et chercheur à Lugano University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)

Un.e militant.e de la Plateforme d’Enquêtes Militantes (Paris - France)

Détails :

18h : Ouverture des portes

18h30 : Début du meeting avec une introduction de Anker-Mag puis intervention de Niccolò et d’un.e militant.e de la Plateforme d’Enquêtes Militantes

21h : Discussion collective

22h : Début des concerts

23h30 : Fin de la soirée

Il y aura aussi un buffet (végétarien et vegan) à prix libre !