Hip Hop Benefit Party

From BXL to Athens & Thessaloniki, WITH LOVE

Soirée en soutien à l’ADYE et LIBERTATIA, collectifs anarchistes qui luttent en grèce.

L’ADYE, c’est une clinique autogérée gratuite ouverte 3j/semaine, situé en plein milieu d’exarcheia, quartier d’Athènes ou se tiennent de nombreux squats et centre sociaux, et qui subit une répression particulièrement acharnée depuis l’arrivée du dernier gouvernement, l’été dernier. Malgré ce climat anxiogène et le risque de se faire expulser de leurs locaux actuels et de perdre ainsi du materiel médical, ielles ont décidé de tenir leur position et de continuer à proposer leurs services à la population du quartier.

pour plus d’infos :

> https://adye.espivblogs.net/

> https://www.youtube.com/watch?v=DsES8nB79o8

> https://vimeo.com/356987304

LIBERTATIA, c’est un squat historique situé dans le centre de Thessalonique, incendié par des néo nazis il y a un an et demi. Le collectif a décider de reconstruire le bâtiment plutôt que de quitter les lieux et céder physiquement et symboliquement à la menace fasciste. Plusieurs autre collectifs de la ville se sont fédéré par solidarité autour de ce projet de reconstruction. Quelques chantiers collectifs se sont déjà succédés, le prochain est pour le début l’été 2020 ! Aux dernières nouvelles, une nouvelle toiture est déjà en place :D

pour plus d’infos :

> https://rebuildlibertatia.noblogs.org

***** LINE UP *****

MASTER T

odschool hiphop

FATOOSAN

https://soundcloud.com/fatoosan/toptracks

ZES SWITCH

https://soundcloud.com/zesswitch

EL-MEHDI

https://www.youtube.com/watch?v=5qwPUCYSR7M

LE CLUB DURRUTI

https://leclubdurruti.bandcamp.com/releases

L7A9D

https://www.youtube.com/watch?v=dT4yOKnT52I

YOUNG MOCRO

https://soundcloud.com/youngmocro

** Entrée prix libre **

** Ouverture des portes à 19h **

** Bar à cocktail **

Métro 2 / 6 => Delacroix

Tram 51 / 82 => Arts et Métiers