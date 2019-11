24/10 à 18h00, juste après la manifestation contre les violences faites aux femmes.

Entrée libre et gratuite.

Nourriture (goûter et soupe) en participation consciente.

Une garderie

18h00 : projection du documentaire.

19h15 : point sur la situation actuelle en lien avec les violences faites aux femmes avec Alessandra Moonens et Virginie Lardinois qui pratiquent l’IVG en planning et interviennent dans cette lutte notamment pour l’amélioration de la loi sur l’IVG. Suivi de Q/R

20h00 : discussions ouvertes et clôture de cette journée de résistance

À l’occasion de la journée contre la violence faite aux femmes, nous vous proposons ce documentaire exceptionnel qui retrace le parcours de quelques femmes du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) d’ Aix-en-Provence jugées en 1977 pour « pratiques illégales de la médecine et tentative d’avortement sur mineure ». Autour du procès, le film nous fait découvrir le quotidien de ce collectif qui proposait aux femmes de s’approprier les savoirs médicaux liés au contrôle de la contraception, à la pratique des avortements, mais aussi aux accouchements à domicile. Ces femmes militaient pour que l’accouchement et l’avortement soient contrôlés et voulus par les femmes elles-mêmes. Le MLAC continuera les avortements et accouchements, même après la loi Veil.

En arrière-plan de la lutte, s’inscrit une partie de la vie à la « Commune », une communauté près d’Aix. Un moment très fort de leur histoire qui continue toujours aujourd’hui.

Ce qui frappe avec un décalage de 40 ans reste la solidité du groupe qui s’affranchit du pouvoir médical pour se prendre en main et aider d’autres femmes à le faire.

À l’heure où le droit à l’avortement est encore remis en cause en Espagne, par exemple, et que les violences obstétriques sont trop fréquentes, l’expérience du MLAC paraît non seulement juste mais très forte.

Film réalisé par Yann Le Masson en 1980.

Suite au documentaire, Virginie Lardinois et Alessandra Moonens présenteront la situation actuelle de l’avortement et de son accompagnement en Belgique. Elles travaillent en planning familial et y pratiquent l’IVG (avortement). Elles sont impliquées dans la lutte pour l’amélioration de la loi sur l’IVG notamment avec le Groupe d’Action des Centres Extrahospitaliers Pratiquant l’Avortement (GACEPHA).

Inscription souhaitée pour prévoir la logistique : https://framaforms.org/inscription-projection-regarde-elle-a-les-yeux-grand-ouverts-1572538886