À la veille de la manifestation nationale contre les violences faites aux femmes (STOP aux violences faites aux femmes ! STOP geweld tegen vrouwen) et dans la foulée de l’organisation de la grève nationale féministe des femmes le 8 mars 2019 et les 8 et 9 mars 2020 (Collecti.e.f 8 maars) à venir, rendez-vous le 23 novembre à Bruxelles avec Aurore Koechlin, autrice de "La révolution féministe" aux Editions Amsterdam.

14h : Acceuil

14h30 – 15h30 : Ateliers de discussion thématique

[Uniquement ouvert aux femmes cisgenres et transgenres, aux personnes trans/inter]

Réforme ou révolution ?

Exploitation capitaliste et systèmes de domination, quel rapport ?

Féminisme d’Etat, féminisme institutionnel ou auto-organisation féministe ?

Grève de la production et de la reproduction ?

16h00 – 18h30 : "Quelle stratégie pour le mouvement féministe ?"

[Ouvert à tou.te.s]

Intervention d’Aurore Koechlin et expériences de lutte en Belgique.

Organisé par FeMiNiSmE - YeAh en collaboration avec la Formation Léon Lesoil et la Gauche anticapitaliste avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles