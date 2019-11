Cher.e.s ami.e.s.

Dans le cadre de notre projet « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter à la « Conférence gesticulée » de Camille Latin : « Burn-out ».

Regard critique sur notre société contemporaine et réquisitoire aigu du modèle néolibéral, cet spectacle questionne avec humour nos rapports actuels avec le monde du travail et l’impacte sur nos vies :

« Adaptabilité, performance, efficacité, hyper-connexion, compétition, tous ces mots sont les diktats du monde moderne, auxquels on se soumet insidieusement dans le travail.

Pour qui, pourquoi ? Face à ces diktats, le burn-out vient brutalement nous rappeler nos limites et nous questionne sur le sens de nos actions et de notre soumission.

Le burn-out, honte ou métamorphose ?

Phénomène de société : combattre le burn-out semble être le nouvel enjeu du monde moderne du travail. Combien sommes-nous aujourd’hui à dire : « J’ai mal à mon travail » ?

De la description des causes en passant par les symptômes, à l’incompréhension, tout en se questionnant sur la nécessité de lutter ou de fuir, cette conférence gesticulée dresse, de façon tragi-comique, le parcours émouvant d’une « burn-outée » qui s’en sort métamorphosée ».

Au plaisir de vous y voir nombreux !!!

Date : Lundi 18 novembre 2019

Heure : 18h30

Lieu : Centre Socioculturel Garcia Lorca

rue des Foulons 47 – 1000 Bruxelles

https://www.facebook.com/projeunes

Entrée gratuite !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (places limitées) : projets@projeunes.be