5ème Projection "Commune Utopie"

Afin d'adapter une animation post-documentaire de qualité, nous aimerions pouvoir évaluer plus ou moins le nombre de participants à la projection.

**En partenariat avec Rencontre des Continents, une association à la croisée de démarches éducatives, qui se donne pour objectif d’accompagner les citoyen.nes vers une meilleure compréhension des enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels, environnementaux...

**AU PROGRAMME**

Rdv à L’uZinne le 03 décembre à 19h30. Le documentaire sera suivit d’un débat/animation !

**LE PITCH**

A une époque où la course à la réussite personnelle et l’individualisme se font au détriment de la solidarité et creusent les inégalités sociales, les initiatives collectives peuvent-elles réconcilier épanouissement personnel et société plus saine ?

La diversité urbaine comme moteur de nos utopies communes !

Depuis 10 ans, une multitude d’actions de transformation de la société voient le jour un peu partout au niveau écologique, social, économique, démocratique dans des domaines comme l’alimentation, l’énergie, le transport... Nos villes sont devenues en même temps des lieux de brassage d’identités multiples au niveau culturel, social, de genre,...

Comment utiliser ensemble cette diversité comme un levier à la mise en place de nos utopies radicales et transformatrices dans un monde complexe où les crises et les inégalités ne font que grandir ?

Comment travailler et faire des ponts entre ces initiatives, les populations et le monde associatif bruxellois ?

Comment construire des liens du quartier à la Région et de la Région au quartier ? Pour rendre nos villes vivantes, solidaires et où il fait bon vivre pour toutes et tous !

**L’UZINNE** (Quai de l’industrie 75, 1080 Molenbeek-Saint-Jean)

L’uZinne, c’est un mélange d’envies et d’idées de pleins de gens d’horizons différents, un projet collaboratif, ouvert sur le quartier et qui propose une programmation d’activités socio-culturelles qui redynamisent ce magnifique entrepôt industriel abandonné. Si vous habitez dans ce quartier-là, en voilà une raison de plus pour venir voir le documentaire et participer à l’animation qui portera, entre autres, sur le ’’comment’’ et le ’’pourquoi’’ recréer une nouvelle dynamique de quartier notamment via la création d’initiatives citoyennes porteuses de lien social.