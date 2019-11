Journée chantier collectif à la Zablière

Oyé oyé, la ZAD a besoin d’huile de coude, de bras, de motivé.e.s, de gai luron.ne.s, de compagnon.e.s, de charpentier.e.s, de menuisier.e.s et autres bricoleureuses pour avancer sur le chantier de la cabane afin de passer l’hiver au chaud !!!

Ramène tes potes, tes outils et tutti quanti,on va voir de quel bois on se chauffe !

On est laaa, On est laaa, tant qu’Idelux n’y est pas nous on est laaa, pour sauver la Sablière et pour défendre nos terres, tant qu’Idelux n’y est pas nous on reste laaa !!!

Tu l’auras compris, les samedis c’est chantier collectif, à partir de 10h !