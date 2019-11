What’s next for the Climate Justice Camp ?

Bonjour à tou.te.s [NL & EN ⬇]

Après deux mois de repos pendant lesquels on a pris le temps de recharger nos batteries, on a décidé de relancer la dynamique Climate Justice Camp, et on aimerait le faire avec.... TOI !

On t’invite donc à nous rejoindre le 1er décembre pour un après-midi ensemble convivial & bienveillant.

L’après-midi sera divisé en deux parties, avec d’abord une discussion collective sur l’expérience qu’a été le Climate Justice Camp, sur ce qui a marché ou moins bien marché. La deuxième partie sera consacrée à l’organisation du camp, qui repose sur différents groupes de travail qui seront présentés. On est toujours à la recherche de nouvelles énergies, donc si tu veux nous (re)rencontrer de manière chill, n’hésite pas à venir ! Et si t’es juste curieu.s.e, c’est aussi une super raison de venir !

Programme en détails :

14h : Accueil et ouverture du bar

14h30 - 15h30 : Retours sur le camp

16h - 17h : Fonctionnement & organisation du camp - idées pour le futur

///////////////////////////////

Hoihoi iedereen,

Na twee maanden rust waarin we de tijd hebben genomen om onze batterijen op te laden, hebben we besloten om het Climate Justice Camp opnieuw te lanceren, en dat willen we graag doen met.... JOU !

Wij nodigen je uit om op 1 december voor een gezellige en zorgzame middag samen.

De middag wordt opgedeeld in twee delen, met eerst een collectieve discussie over de ervaring van het Climate Justice Camp, wat wel en niet goed werkte. Het tweede deel zal gewijd zijn aan de organisatie van het kamp, waarbij we de verschillende werkgroepen zullen presenteren etc. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe energieën, dus als je ons op een fijne manier (opnieuw) wilt ontmoeten, aarzel dan niet om te komen ! En als je gewoon nieuwsgierig bent, is dat ook een goede reden om te komen !

Programma in detail :

14.00 uur : Ontvangst en opening van de bar

14u30 - 15u30 : Feedback over het kamp.

16u - 17u : Werking & organisatie van het kamp - plannen voor de toekomst

///////////////////////////////

Hello to everyone !

After a 2-month break during which we got to rest and reload our batteries, we finally thought it would be time to relaunch the Climate Justice Camp dynamics, and we would need YOU for that !

You are more than welcome to attend this friendly and benevolent afternoon meeting on December 1st for that matter.

The afternoon will be divided in 2 : first, we will talk about the Climate Justice Camp experience, what worked or did not work. Then, we will talk about the organization of the camp, which is based on several working groups that will be presented. We are always looking for new energies, so if you wanna meet us (again) in a relax way, please come ! And if you’re just curious, that’s also a very relevant reason to come 😉

Detailed Programme :

2 pm : Welcome

2.30 pm – 3.30 pm : Feedbacks on the camp

4pm – 5pm : Organization & functioning of the camp – ideas for the future