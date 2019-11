Il est admis par tous et toutes que nous vivons aujourd’hui en « démocratie ». Pourtant, pendant de nombreuses années, « démocrate » était une insulte. A commencer avec le discours des « pères fondateurs » de nos démocraties modernes, qui n’utilisaient pas ce mot fâcheux.

La République s’est construite en opposition à la Démocratie qui était vu comme le pouvoir du peuple, la tyrannie, le chaos. La démocratie était vu comme le pire régime pendant des générations en Occident.

Comment le mot a-t-il pu faire se glissement sémantique ? Quelle est son évolution ? En examinant l’évolution du mot démocratie, Francis Dupuis-Déri s’interrogera sur la nature réelle du régime dans lequel nous vivons.

Francis Dupuis-Déri est écrivain et professeur de science politique à l’Université du Québec

à Montréal (UQAM). Il enseigne depuis 2006 au département de science politique et à l’Institut de recherches et d’étude féministes (IREF). Au paravant il a été chercheur au Massachusetts institute of Technology et au Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CREUM).

Il s’est spécialisé dans les idées politiques et des mouvements sociaux tels l’altermondialiste, l’antiféminisme et le masculinisme.

En 2013 il publie « Démocratie . Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France », qui synthétise ses années de recherches historique sur l’évolution du mot démocratie. Il a également écrit sur la crise de la masculinité, les black blocks, ou encore l’anarchisme.

GRATUIT

QUAND : Lundi 18 novembre 20h

LIEU : Campus du Solbosch à l’Université Libre de Bruxelles, auditoire à confirmer