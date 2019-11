Librairie et documentaire #2 : Banques

>Chronique d’une ex banquière [2h]

Une conférence gesticulée sur nos leviers d’action face à la finance et ses crises, portée par l’expérience atypique de son auteure.

Le mardi, c’est librairie anachafem à prix libre et documentaire à l’Alternatif !

En partenariat avec la Page Noire, nous vous accueillons dans le hangar pour une projection/ conférence sur un thème particulier (les premiers étant : écologies, banques, féminismes et squat). La libraire la Page Noire proposera pour l’occasion une sélection d’ouvrage en rapport avec le thème du jour.

[Prix Libre - Espace Inclusif - Bar à disposition]

On Tuesdays, there is an anacha-feminist bookstore at free price and documentary at l’Alternatif !

In partnership with la Page Noire, we welcome you to the hangar for a projection / presentation on a particular theme (the first being : ecologies, banks, feminisms and squats). The bookseller from La Page Noire will propose for this occasion a selection of books related to the theme of the day.

[Free Price - Inclusive Space - Bar at disposal]