La veille de la manifestation nationale contre les violences faites aux femmes, le collectif de luttes anticarcérales La CLAC a décidé d’organiser une permanence devant la prison pour femmes de Berkendael.

Cette permanence sera en non mixitée (pas de mec cis) et se tiendra ce samedi 23 novembre de 9h à 16h. 🔥🔥💜💜🔥🔥

Depuis plus d’un mois en effet, une à deux fois par semaine, la CLAC déplie sa table, ouvre ses parapluies et offre thé et café aux visiteurs/euses des détenu.e.s des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. Car l’incarcération ne touche pas uniquement la personne que la justice a condamnée mais aussi tous ses proches. Les conditions d’attente peuvent être brutales : exposé.e.s au froid, à la pluie et aux regards de tous, les proches doivent parfois attendre une heure devant les portes de Saint-Gilles. Les conséquences de l’incarcération d’un.e compagn.e.on peuvent être violentes : un salaire qui disparaît, honoraires d’avocat, cantine de la prison, ami.e.s qui répondent aux abonnés absents, trajets et attentes interminables, etc.

Nous tiendrons une banderoles où les visiteurs/euses pourront écrire les paroles qu’elleux ou leur proche détenue veulent porter à la manif. Les slogans venus de l’intérieur des murs seront brandi à la marche.

En espérant nvous voir nombreuses 🔥