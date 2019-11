Permanence squat

On vous donne rendez-vous le mercredi 20 novembre à 14h pour vous partager nos expériences en matière d’occupation de bâtiments. On prend deux heures pour vous expliquer comment faire pour occuper et répondre à vos questions sur des situations particulières.

On aura aussi de la documentation à vous filer si vous le désirez.

A mercredi 20/11 à 14H (à la Maison à Bruxelles) !