Janvier 2015. La reprise de la ville de Kobané (Nord de la Syrie) des mains du groupe État islamique par les combattants kurdes révélait au monde le projet de Kurdistan syrien autonome, réalisé de facto à la fin de l’année 2013 à la faveur de la guerre civile qui ensanglante la Syrie depuis 2011.

Ce territoire autonome, le Rojava (ou Kurdistan occidental), dispose d’une Constitution depuis janvier 2014. Celle-ci consacre et veut garantir l’expérience unique d’une société libre, radicalement démocratique, égalitaire et multiculturelle.

Le 9 octobre dernier, faisant fi de leur collaboration avec les groupes combattants kurdes, les Etats-Unis désengageaient leurs troupes de cette région de la Syrie, donnant un blanc-seing à la Turquie pour l’invasion et le contrôle du territoire.

Que propose ce projet d’autonomie du Rojava ? Comment ce projet est-il réalisé concrètement ? Quelles implications pourraient avoir sur lui, la récente invasion turque et les accords de contrôle et de surveillance que la Turquie vient de passer avec la Russie et le gouvernement syrien central ? Ce projet de territoire autonome à l’intérieur d’une Syrie fédérale est-il tenable ?

Autant de questions que nous vous proposons de venir discuter avec nos deux intervenants :

Stephen Bouquin, sociologue et historien, professeur à l’Université d’Evry et auteur de « La commune du Rojava : L’alternative kurde à l’Etat-nation » (Éditions Syllepse, 2017)

Olivier Stein, Avocat, membre du cabinet des Progress Lawyers Network qui nous livrera une analyse juridique sur la constitution de la commune du Rojava. »

QUAND et OU ? Ce midi d’échanges aura lieu le mardi 26 novembre prochain à 12h30 au "foyer européen", rue traversière 17 à Saint-Josse.