Anniversaire du Sacco-Vanzetti

Le 9 décembre 2016, le Local Sacco-Vanzetti ouvrait ses portes à Bruxelles. Trois ans plus tard, ce sont des dizaines d’événements et activités qui s’y sont déroulées : repas, apéros, réunions, concerts, projections, débats, conférences, ateliers pratiques, distributions de nourriture, etc. Ce local est devenu un des lieux incontournables pour l’unité et l’organisation de la gauche révolutionnaire de toutes les tendances politiques à Bruxelles.

A la date très symbolique du 13 décembre 2019 à partir de 19h, le Local Sacco-Vanzetti vous invite donc à fêter la troisième année d’activité du Local.

Au programme :

Infothèques

Cocktails et bar

Interventions solidaires

Musique

Et bien plus encore