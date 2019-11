Venez célébrer avec nous la semaine européenne de réduction des déchets à travers la 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗱’𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗭𝗲́𝗿𝗼-𝗱𝗲́𝗰𝗵𝗲𝘁 𝗮̀ 𝗜𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 !

La Serre vous attend dès 12h avec une chouette progra tout en récup’ !

𝗧𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟮𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟵𝗵 :

▶Atelier collage par l’artiste Kim-Minh Pham 🎨

▶Venez faire réparer votre vélo avec les Ateliers de la rue Voot 🚴‍♀

▶Vous pouvez venir déposer votre vieux matériel audio chez Make It Sound 🎤

▶Restauration bio et anti-gaspi par Bazna 🍲

▶Bar ouvert ! Café, thé, jus, bières, vin et tutti quanti 🍺

Et ne ratez pas :

▶𝟭𝟮𝗵-𝟭𝟰𝗵 - Partez à la découverte des fruits et légumes de saison et apprenez-en plus sur la problématique du gaspillage alimentaire avec FruitCollect

▶𝟭𝟮𝗵 -𝟭𝟳𝗵 - Atelier autour des champignons comestibles par Maÿtu

▶ 𝟭𝟯𝗵 - 𝟭𝟳𝗵 - Apprenez à fabriquer vos éponges tawashis avec Zero Waste Belgium

Ouvert à tous !