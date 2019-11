Cher(e)s Ami(e)s,

Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter, en collaboration avec la compagnie « Théâtre & Réconciliation » et le « KVS », à la représentation théâtrale de la pièce « Vita siyo muchezo ya watoto - La guerre n’est pas un jeu d’enfants » de la compagnie « Théâtre & Réconciliation », qui sera suivie d’un échange/débat.

Ce spectacle amène de manière large, une réflexion critique sur le néo-colonialisme, à partir des réalités liées à la guerre au Congo (RDC) et la question sous-jacente de cette réalité conflictuelle, à savoir l’industrie de la paix.

Vita Siyo Muchezo Ya Watoto réunit vingt-trois personnes d’horizons différents sur scène. Trois acteurs et un musicien originaires du Congo et du Burundi, neuf acteurs belges et dix demandeurs d’asile. Ensemble, ils souhaitent écrire une nouvelle histoire sur l’humanité dans un monde débordant de contradictions, d’intérêts opposés et de doutes, et ce sans craindre d’aborder des sujets tabous.

Les thèmes abordés reflètent les problèmes vécus par les aidés et par les aidants. On aborde ainsi des sujets tels que la guerre, le viol, les droits de l’Homme, la pauvreté mais également la question de l’aide humanitaire, de ses mesures et de ses impacts, l’exploitation des ressources naturelles et les migrations. La distribution - composée d’artistes congolais, burundais et belges sera complétée par des demandeurs d’asile et des réfugiés -, va mettre en scène différentes perspectives liées à l’industrie de la paix : ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas, les cercles vicieux et vertueux de l’aide.

De ce fait, après la pièce nous compterons avec la participation de Frédérique Lecomte (metteuse en scène, sociologue et auteure) et d’un représentant du secteur associatif, qui partageront avec nous leurs expériences et leurs points de vue.

Au plaisir de vous y voir nombreux !!!

Date : Dimanche 15 décembre

Heure : 15h

Lieu : Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek - Rue Mommaerts 4, 1080 Bruxelles

https://www.facebook.com/projeunes/

Entrée gratuite !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (places limitées) SUR L’EMAIL : projets@projeunes.be