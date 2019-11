Rassemblement pour revendiquer la régularisation pour les personnes sans papiers !

La coördination des sans papiers de Belgique invite tous les personnes sans papiers à prendre part au rassemblement mardi 26 novembre à 11h devant le cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé publique et d’asile et de la migration, pour revendiquer l’inscription de la régularisation dans le programme du prochain gouvernement fédéral.

Action autorisée par la police de Bruxelles