Le dimanche 15 décembre, à 15h, l’Agitée se transforme pour quelques heures en CAFE FEMINISTE. Un espace en mixité choisie, sans mec cis.

Un café féministe ? Pour quoi faire ?

Le besoin d’un lieu pour se rencontrer autour de nos diverses convictions féministes. D’un espace pour être entendu.e.s, rencontrer des allié.e.s et créer ou renforcer des solidarités. Pour boire un thé, partager nos lectures, outils, expériences, projets. Pour pouvoir, aussi, se raconter nos expériences difficiles, à cause du sexisme, dans nos vies personnelles, militantes, au travail et ailleurs. Pour réfléchir ensemble aux moyens qu’on aurait pour y faire face. Pour faire de nos problèmes personnels des enjeux collectifs.

Pratiquement ?

Une fois par mois, le dimanche, de 15h à 18h. On aura un premier moment, informel, pour grignoter et se rencontrer. Suivi d’un moment de groupe, bienveillant, où la parole et les besoins de chacun.e.s de raconter ses histoires seront bienvenus.

Rendez-vous le dimanche 15 décembre à 15h, à l’Agitée,

114 rue Gaucheret à Schaerbeek.

Les enfants sont bienvenus. Si possible, prévenez-nous par mail s’ils accompagnent pour faciliter l’organisation de l’accueil (agitee@riseup.net).