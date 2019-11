" L’outil et le Punk sont deux condensateurs d’énergie"

Histoire de débuter l’année en beauté, l’atelier construction du centre social l’accroche tape fort. On cherche du matos pour un module spéciale de l’atelier crochetage et la construction d’un atelier soudure sécurisé. Dès l’ouverture un atelier de crochetage sur place et bien plus encore.

Rien de telle qu’une bonne soirée punk pour enchaîner, avec les Slugs et leur dernier album "Je ne suis pas ton ami’’. Il y aura aussi les copains de la Marmitte et leur grand "Travail, Famille, Patrouille".

(A Suivre pour les horaires plus précis)