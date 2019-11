Dimanche de soutien à l’ADYE et Libertatia #2

#2 From BXL to Athens & Thessaloniki, WITH LOVE #2

Programme (se précisera dans les jours qui viennent) :

*14h>16h30 : Expo, mini projections, et infokiosk sur sur l’ADYE, Libertatia et la Grèce en général.

*16h30 : Projection film-documentaire suivi d’un débat

*19h : Bouffe grecque vegan

*20h : Concert de musique grecque traditionnelle

[Bar toute l’aprem et soirée]

[Bar à cocktails]

[Entrée à prix libre et solidaire]

Program (will be clarified in the coming days) :

*2pm > 4h30pm : Expo, mini screenings, infokiosk on ADYE, Libertatia and Greece in general.

*4h30pm : Film-documentary screening followed by a debate

*7pm : Greek vegan food

*8pm : Concert of traditional Greek music

[Bar all afternoon]

[Cocktail]

[Free admission]

[EN BELOW ]

Soirée en soutien à l’ADYE et LIBERTATIA, collectifs anarchistes qui luttent en grèce.

L’ADYE, c’est une clinique autogérée gratuite ouverte 3j/semaine, situé en plein milieu d’exarcheia, quartier d’Athènes ou se tiennent de nombreux squats et centre sociaux, et qui subit une répression particulièrement acharnée depuis l’arrivée du dernier gouvernement, l’été dernier. Malgré ce climat anxiogène et le risque de se faire expulser de leurs locaux actuels et de perdre ainsi du materiel médical, ielles ont décidé de tenir leur position et de continuer à proposer leurs services à la population du quartier.

pour plus d’infos :

> https://adye.espivblogs.net/

> https://www.youtube.com/watch?v=DsES8nB79o8

> https://vimeo.com/356987304

LIBERTATIA, c’est un squat historique situé dans le centre de Thessalonique, incendié par des néo nazis il y a un an et demi. Le collectif a décider de reconstruire le bâtiment plutôt que de quitter les lieux et céder physiquement et symboliquement à la menace fasciste. Plusieurs autre collectifs de la ville se sont fédéré par solidarité autour de ce projet de reconstruction. Quelques chantiers collectifs se sont déjà succédés, le prochain est pour le début l’été 2020 ! Aux dernières nouvelles, une nouvelle toiture est déjà en place :D

pour plus d’infos :

> https://rebuildlibertatia.noblogs.org

Evening in support of ADYE and LIBERTATIA, an anarchist collectives fighting in Greece !

ADYE is a free self-managed clinic open 3 days a week, located in the middle of Exarcheia, a neighbourhood in Athens where many squats and social centres are located, and which has been subjected to particularly fierce repression since the arrival of the lastest government last summer. Despite this anxiety-provoking time, as well as the risk of being evicted from their current premises and losing medical equipment, they decided to hold their ground and continue to offer their services to the population in the area.

pour plus d’infos :

> https://adye.espivblogs.net/

> https://www.youtube.com/watch?v=DsES8nB79o8

> https://vimeo.com/356987304

LIBERTATIA is a historic squat located in the centre of Thessaloniki, burned down by neo nazis a year and a half ago. The collective decided to rebuild the building rather than leave, and physically and symbolically give in to the fascist threat. Several other collectives in the city have joined forces in solidarity around this reconstruction project. Some collective projects have already been carried out, the next one is for the beginning of summer 2020 ! Last I heard, a new roof is already in place :D

pour plus d’infos :

> https://rebuildlibertatia.noblogs.org