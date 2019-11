Rencontre avec le collectif Jef Klak

Jef Klak, c’est un collectif et un site internet, mais aussi une revue papier annuelle, accompagnée d’un disque de création sonore. Une comptine sert de fil conducteur à la revue : chaque numéro a un thème, dans l’ordre de la comptine "Trois p’tits chats" – sont déjà parus : "Marabout", "Bout de Ficelle", "Selle de ch’val", "Ch’val de courses", "Course à pied". Chaque thème est déplié selon les questions sociales et esthétiques que l’on pourra affronter.

À l’occasion de la parution de son sixième numéro, Jef Klak met le "Pied à terre" – pour arriver, pour revenir ou pour se poser.

Au programme de la soirée : une rencontre avec le collectif, suivie d’une projection de deux films questionnant l’idée de pied à terre – quand on ne veut ou ne peut pas se poser. Une cantine est prévue pour la soirée.

• Salaud d’argent (Que ma langue s’attache à mon palais)

Collectif, 2016, FR, 16mm, vo fr , 35’. En présence de membres de la coordination.

Cette fiction fut tournée en 16mm noir et blanc, entre 2008 et 2014, dans le bâtiment occupé par la coordination des Intermittents & précaires d’Île-de-France et ses alentours. Elle a été conçue et interprétée par des protagonistes de cette coordination, qui fut expulsée du lieu. La fable de ce film-essai, extraite de la littérature américaine, se déroule en 1938, dans un café à proximité de la gare de Chicago. Il y est question du récit d’un départ soudain et définitif, qui doit s’effectuer dans les 22 minutes, le temps nécessaire pour une explication...

• Pas comme des loups

Vincent Pouplard, 2016, FR, HD, vo fr , 59’. En présence du réalisateur.

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme leur identité, entre exclusion et marginalité. Dans des lieux secrets, des souterrains, des squats, des lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, ils inventent leur vie, leur langage et leurs codes.

