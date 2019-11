Rencontre avec le collectif Jef Klak à Liège

Le Cercle du Laveu, Barricade asbl et leurs complices invitent la revue de critique sociale Jef Klak

De 14h30 à 17h : SALON D’ECOUTE EN ACCES LIBRE

Le menu de chaque séance sera affiché à l’entrée de la librairie

14h30 : Ch’val de course : 6 créations sonores & leurs intermèdes ; +/- 50 min ; #jeu#addiction#règles#terrain

15h30 : Course à pied : 6 créations sonores & leurs interludes ; +/- 50 min ; #exil#manifestation#run#addiction#traces#songes

16h30 : Pied à terre : 1 création sonore ; +/-30 min ; en écho au dossier du dernier n° : réflexions et expérimentations sur le "collectif"

17h30 : RENCONTRE AVEC JEF KLAK

Sur un air de comptine (tant qu’on y est)

JEF KLAK, Qui es-tu ?

JEF KLAK, Que fais- tu ?

> tirages au sort, lecture d’extraits d’articles, micropolitique des groupes, questions piquantes ...

19h : APERO KLAK KLAK