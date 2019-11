Soirée de discussion avec une camarade qui a passé les deux derniers mois au Rojava : elle était présente lors du début de l’agression militaire turque le 9 octobre, et elle a vécu la tentative d’occupation. Son expérience lui permettra de témoigner de manière authentique de la résistance des internationalistes combattant·e·s contre l’attaque turque. De plus, depuis 2015, elle a visité la région à plusieurs reprises et a suivi les différentes phases du processus révolutionnaire dans le Nord de la Syrie. Elle donnera des éclairages sur le rôle de la solidarité internationale dans ce contexte en changement perpétuel.

Venez, passez-le mot, ensemble développons la solidarité avec le Rojava !

www.shengal.xyz