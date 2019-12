Le (presque) traditionnel marché créatif féministe du Poisson aura lieu le dimanche 8 décembre ! ✨

L’occasion de soutenir des artistes engagé•e•s, de dénicher un cadeau original ou de se faire plaisir sans se ruiner en cette période de capitalisme débridé 😉

Un goûter savoureux et des boissons chaudes (le tout vegan comme d’habitude ^^) vous seront proposés au bar pour vos pauses gourmandes 💖

Une garderie sera organisée pour les enfants à partir de 15h.

Entrée libre.

Mixité choisie pour les créateur•rice•s.

Le paiement par carte bancaire ne sera pas possible sur les stands, prévoyez de la monnaie 😉.

A noter aussi : le Poisson est partenaire de la Zinne, monnaie locale et citoyenne bruxelloise. Vous pouvez donc y payer vos consommations, boissons et (petite) restauration, en Zinnes (1 € = 1 Zinne). Pour plus d’infos : http://www.zinne.brussels/

Accès PMR (y compris les toilettes) / Pas de parking / Possibilité de nous contacter pour tous besoins spécifiques car l’objectif est que l’événement soit le plus accessible possible.