Women do bite back !

Le vendredi 13 décembre, les vampires vengeresses seront de sortie et le sang coulera à flot au Poisson ! 🩸🩸

AU PROGRAMME de cette soirée sanguinolante :

18h-19h : Happy Hour sur notre presque déjà fameux cocktail Period Sex !

19h-20h30 : Repas vegan (détails à venir)

20h45 : Projection de l’audacieux film d’horreur féministe "A Girl Walks Home Alone at Night" réalisé par Ana Lily Amirpour avec Sheila Vand.

Voir la bande annonce ici : https://www.youtube.com/watch?v=_YGmTdo3vuY

3 tarifs disponibles pour le repas, pour que chacun•e paye selon ses moyens. [Offre aussi pour les Kiltiners du panier "Le chignon fait la force" : 2 X 1 plat du jour]

MAIS AUSSI : ATELIER JUSTE AVANT LA PROJECTION !

De 17h45 à 20h, le Poisson sans bicyclette vous proposera également le premier atelier du projet De Tous Corps, consacré aux menstruations ! Après un partage d’expériences et de remèdes pour mieux vivre ses règles, vous recevrez des ressources et outils : recettes à base d’huiles essentielles et de plantes, document pour observer son cycle menstruel, bibliographie sur la thématique... et vous pourrez même repartir avec un soin naturel 🌿. Cet atelier sur inscription obligatoire est organisé en non-mixité : réservé uniquement aux personnes menstruées. Détails de l’event ici : https://www.facebook.com/events/937165009987835/

DERNIERES INFOS :

Le Poisson est partenaire de la Zinne, monnaie locale et citoyenne bruxelloise. Vous pouvez donc y payer vos consommations en Zinnes (1 € = 1 Zinne). Pour plus d’infos : http://www.zinne.brussels/

Nos tote bags seront aussi en vente au cours de la soirée.

https://www.facebook.com/Lepoissonsansbicyclette/photos/a.341936279595730/691261157996572/?type=3&theater

Accès PMR (y compris les toilettes) / Pas de parking.

Possibilité de nous contacter pour tous besoins spécifiques car l’objectif est que l’événement soit le plus accessible possible.