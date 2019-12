[projection] The wind that shakes the barley

Fiction de Ken Loach (2006, 2h 7min).

Irlande, 1920. Emporté malgré lui par la guerre d’indépendance qui frappe son village rural dans le Cork, le Dr. Damien O’Donovan renonce à faire carrière à Londres pour prendre part à la lutte de libération nationale. Après un entraînement dans les montagnes il rejoint une brigade de l’armée républicaine qui, sous les ordres de son frère Teddy, multiplie les coups de main pour bouter l’Empire britannique hors de l’île. Au plus fort de la campagne de guérilla, les leaders du mouvement de libération entament des négociations avec la Grande-Bretagne et une trêve est déclarée. Le traité anglo-irlandais qui va suivre et la formation d’un État Libre d’Irlande [sic] prolonge le conflit au sein du camp indépendantiste, à l’image des frères O’Donovan dressés l’un contre l’autre : alors que Teddy endosse promptement l’uniforme de l’Armée Nationale, Damien reprend les armes aux côté des anti-traités, ne pouvant se résoudre à changer seulement « l’accent des puissants et la couleur du drapeau ». Déjà les baïonnettes irlandaises relayent celles de l’Empire pour mettre au pas la population. De prisonniers qu’ils étaient, certains deviennent geôliers, tortionnaires. Et dans le sang de la guerre civile, l’écrasement des anti-traités par le nouveau pouvoir achève de remplacer une oppression par une autre.

