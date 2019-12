Cours de crochetage à L’accroche

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’atelier de crochetage et l’ouverture du premier club de crochetage à Bruxelles est enfin prêt à vous accueillir !

Dès lundi, venez nombreux.ses à 16h30 pour les premiers cours théoriques et pratiques d’une discipline longue et minutieuse.

Nous commencerons tout d’abord par une présentation du projet, d’un cours théorique sur le fonctionnement des cylindres européens basiques et des cadenas classiques. Vous recevrez des schémas explicatifs et il y aura des outils ainsi que des cylindres d’entraînement mis à disposition afin que vous commenciez l’apprentissage. Au fil des semaines, nous évoluerons selon l’évolution de chacun.e mais aussi par rapport au développement matériel de l’atelier et d’autres modules plus complexes seront créés. Nous pourrons envisager ensemble la création DIY d’outil de crochetage, l’utilisation du pick gun électrique ou la technique d’impression.

En attendant, le prix démocratique pour la participation à chaque atelier a été fixé à 2 euros pour permettre d’autofinancer les atelier suivants. Des sets de crochetage, des manuels, cylindres d’entraînement, des cadenas seront également en vente pour vous permettre de continuer à vous entraîner chez vous. Chaque bénéfice engendré est réinvesti dans l’atelier par l’animateur. Cette pratique demande une grande concentration, de la patience et un temps d’entraînement assez élevé pour arriver à des résultats efficace et satisfaisant. Faites attention au matériel car les outils se plient vites si on force ! Or, si vous devez forcer c’est que votre geste n’est pas le bon !

Pour rappel, la pratique du crochetage est totalement légale pour autant qu’ils s’agissent de vos propres serrures ou que vous ayez l’autorisation du propriétaire de celles-ci avant de les crocheter. Il est formellement interdit de l’envisager ici sur quelle que autre forme qu’il soit. Ainsi cette connaissance pourra vous permettre de vous sortir de certaines situations lorsque par exemple vous avez oublié les clefs de chez vous ou du cadenas qui attache votre vélo. La pratique du crochetage est un savoir à part entière très semblable à un casse-tête complexe auquel il faut y ajouter de la dextérité, une finesse dans le touché et éventuellement une très bonne ouïe.

L’idée ici, est de créer un espace sérieux d’échange et partage de technique et de savoir afin de nous faire évoluer chacun.e dans cette pratique.

Bienvenu.e à tous et à toutes !

* Toujours pas de gâche électrique : Les dernier.e.s arrivé.e.s ouvrent aux suivant.e.s. Venez donc à l’heure ;)