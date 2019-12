Soirée de Soutien à la Zad d’Arlon

Au programme :

Des concerts (rap, DJ’s de folie, la line-up arrive, be patient)

De la bouffe prix libre (frites), des bières, et d’autres surprises !

Un max d’ambiance

Qu’est ce que c’est que cette Zad ?

En Belgique, à l’orée d’Arlon, depuis plus d’un mois, une Zone à défendre s’est installée, la zablière, où gilets jaunes, écologistes, anarchistes, poètes, étudiant.e.s et bien d’autres, sont réuni.e.s là bas contre l’installation d’un énième zoning industriel sur l’ancienne sablière d’Arlon, une forêt de 35 hectares regroupant nombre d’espèces animales et végétales protégées. Une autre manière de vivre ensemble plus respectueuse de chacun.e.s et de l’environnement prend forme.

Tu es légitime d’y prendre part.

C’est dans un esprit de résistance face à la destruction globale des derniers espaces abritant la biodiversité qu’une occupation est organisée.

Ils ont des armes, nous avons du courage ! Mais nous n’y arriverons pas seul.e.s.

Comment soutenir le projet ?

Tu peux venir nous voir, amener à manger ou du matos, en parler autour de toi, verser de l’argent sur le compte, manger les banquiers...

infos : http://zabliere.noblogs.org/

facebook : https://www.facebook.com/zabliere/