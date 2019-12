Je me permets juste de partager ceci qui devrait en intéresser plus d’un.es :

HOMMAGE PARTICIPATIF A L’ABSURDITÉ DES BÂTIMENTS VIDES

Squatteureuses, détèr.e.s, indociles et pirate.sse.s

Rendez vous le 14 Décembre

A 15H

dans le centre de Bruxelles

POUR UNE RÉQUISITION ÉCLAIRE & COLLECTIVE

CONTRE l’absurdité des bâtiments vides, contre la loi anti-squat, contre le capitalisme, ses acteurices, ses dynamiques privées et isolantes, ses représentations discriminantes et mortifères.

Contre des espaces urbains au service de la brutalité institutionnelle.

POUR une solidarité inter-squat Bruxelloise et européenne

D’Athènes à la ZAD de Notre Dame

De Marseille à Bruxelles, en passant par Paname

POUR toujours plus de lieux collectifs autogérés, insolites, hors normes

Pour plus d’espace pour jouir, pour réaffirmer notre détermination.

Pour des espaces par et pour les luttes féministes, décoloniales, queer, antifascistes. Pour un max de BRÈCHES dans la ville.

PIJACAB PARTY, prends de quoi dormir & ta brosse à dent.

Pour une journée d’occupation créative, performative et déter dedans et dehors

24 H minimum, reconductible sur décision collective

pour plus d’infos

ouvre tes yeux

ouvre tes oreilles

(Il y aura bientôt une info line en place)

