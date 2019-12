Que tu sois un·e geek chevronné·e ou que tu ne comprennes rien aux technologies, que tu sois totalement contre l’utilisation des outils numériques ou pour leur recours de manière ciblée, sois la·e bienvenu·e pour chipoter à ton ordi ou ton téléphone et discuter rapport à l’informatique, à la technologie, au monde.

Ce lundi, nous proposons de discuter à partir du texte « La Rage du sage, Big Mother vs. Sister Resist »

Discussion à 18h30.

Permanence bibliothèque et possibilité de bidouiller sur ton ordi ou ton tel dès 16h.

Auberge espagnole quand tu veux.