Ouverture de Naast Monique/ A côté de chez Monique

Dear friends & siblings ​​of Brussels’ Queer Spheres,

This Saturday December 14th, a new queer, feminist, anti-capitalist, self-managed and permanent space will open in Anderlecht : Naast Monique / À côté de chez monique.

The purpose of this place is to host and set up projects made for and by womxn, trans, bi, fags, dykes, queers, sex-workers,...and become a common meeting place for and run by our communities. An open collective has already started to emerge and practicing an horizontal organization . We want this space and its opening to include each of us, trans* people, inter, sex workers, people of color, financially insecure, legal or not

This opening is a moment for queer communities to discover the building, join the collective to bring forward its possibilities and to forge new connections. We have organised a varied program which reflects the possibilities the space offers.

The space invites you with open arms to screenings, concerts, its bar, dragroom, hair salon, fanzine library, its kitchen,... Let’s build together a new collective experience and make queer culture and our communities shine brighter. Come support us !

Naast Monique / À côté de chez Monique

Saturday December 14

230 Quai de l’industrie, Anderlecht

from 14h to 23h

pay what you can

timetable to be announced on www.naastmonique.pink

[FR]

Cher·e·s camarades, cher·e·s cousin·e·s de la queerosphère Bruxelloise,

Ce samedi 14 décembre s’ouvre à Anderlecht un nouvel espace queer, féministe, anticapitaliste, autogéré et permanent : À côté de chez Monique / Naast Monique.

La vocation de ce lieu est donc d’accueillir et de mettre en place des projets conçus pour et par des personnes meuf-trans-bi-pédé-gouines-queer-tds, et de devenir un espace de sociabilité de référence pour et par nos communautés. Un collectif ouvert a d’ailleurs déjà commencé à se constituer, avec un mode de fonctionnement horizontal. C’est dans une logique inclusive des personnes trans, inter, tds, racisées, précarisées, en situation légale ou non,... que nous voulons faire vivre ce lieu. Nous voulons veiller à l’inclusion de chacun·e.

Cette journée d’ouverture est l’occasion pour toute les communautés queer de venir découvrir le bâtiment, de rejoindre le collectif, de soutenir l’aventure et de tisser de nouvelles connexions. Nous avons prévu un programme varié à l’image des possiblitiés qu’offre l’espace.

Le lieu vous ouvre ses portes avec ses projections, ses concerts, son bar, sa drag room, son salon de coiffure, sa fanzinothèque, sa cuisine,... Construisons ensemble une nouvelle expérience collective et faisons rayonner la culture queer et renforcer nos communautés. Venez nous soutenir !

Ouverture à côté de chez Monique

Samedi 14 Décembre

230 Quai de l’Industrie, Anderlecht

de 14h à 22h

prix libre

programme complet à venir sur le site www.naastmonique.pink

[NL]

Beste vrienden en familie van de Brusselse Queer-o-sfeer,

Op zaaterdag decebmer 14, een nieuwe queer, feministische, antikapitalistische, zelfbeheerde en permanente ruimte in Anderlecht te ontdekken : Naast Monique / À côté de chez monique.

Het doel van de ruimte is het hosten en het opzetten van projecten door en voor vrouwen, trans, bi’s, homo’s, lesbiennes, queers, sekswerkers... We willen er een gezamenlijke ontmoetingsplek van maken voor en gerund door onze communities. Er is al een open collectief gevormd met een horizontale bedrijfsmodus. We willen dat deze ruimte en de opening ervan inclusive zijn van ons allemaal : trans, intersex, sekswerkers, mensen van kleur, in precaire levensomstandigheden, met of zonder papieren, enz.

Deze openingsdag is een moment voor de hele queer community het gebouw te ontdekken, de collectief lied worden om de mogelijkheden naar voren te brengen, en nieuwe verbindingen te bowen. We hebben een gevarieerd programma georganiseerd om de mogelijkheden van deze nieuwe ruimte te tonen.

De ruimte nodigt je uit met concerten, uitvoeringen, een bar, zinotheek, keuken, kapperzaal, enz. te zien. Laten we samen een niewe collectieve ervaring opbowen, laten we onze communities sterker maken en queer-cultuur uitstralen.

NAAST MONIQUE / À CÔTÉ DE CHEZ MONIQUE

Zaterdag 14 december

230 Quai de l’industrie, Anderlecht

van 14.00 tot 23.00 uur

vrij tarief

tijdschema zal op www.naastmonique.pink bekend gemaakt zijn.