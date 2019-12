Contre l’occupation et les féminicides, les femmes défendent le Rojava

BRUXELLES – Le Mouvement des femmes kurdes en Europe appelle à manifester contre l’occupation génocidaire turque au Rojava le mercredi 11 décembre à Bruxelles.

Voici leur appel :

« La lutte de libération des femmes au Rojava inspire aujourd’hui les femmes du monde entier car la révolution du Rojava est une révolution féministe, le modèle démocratique et libre des peuples. C’est pourquoi, le régime fasciste Erdogan, incarnation du système hégémonique masculin, a lancé une attaque d’invasion et de génocide contre le Rojava et a tout d’abord ciblé les femmes. Depuis deux mois, de nombreuses femmes, civils et enfants ont été assassinés, blessés ou déplacés au Rojava. Les femmes du Rojava ont fait face à toutes sortes de violences, massacres et viols et la situation continue de s’aggraver de jour en jour.

La réponse des femmes du monde à toutes ces attaques fut « Les femmes défendent le Rojava ! ». Les femmes du monde ont vu dans la défense de la révolution du Rojava la défense de la plus grande réussite des femmes et elles se sont rassemblées autour du Rojava. La révolution du Rojava a prouvé ceci : Le 21ème siècle sera le siècle des femmes.

Les femmes sont debout au Rojava, au Chili, en Iran, en Bolivie, à Istanbul et en Inde ! Les femmes agissent contre les massacres ! La voix montante des femmes annonce la vie démocratique et libre ! Le Rojava en est le premier exemple. C’est pour cela que nous disons que la lutte organisée et grandissante des femmes unies du monde entier garantira une vie libre et égalitaire.

Sur cette base, nous appelons toutes les femmes à lutter ensemble contre le système dominé par les hommes, l’exploitation et le fascisme. Nous invitons toutes les femmes à participer à la marche des femmes le 11 décembre à Bruxelles.

Le 11 décembre, lors de notre marche, nous allons une nouvelle fois crier : « Les femmes défendent le Rojava ! » De Bruxelles au Rojava, au Chili et en l’Iran, soyons la voix de la résistance ! Et nous disons : Les femmes sont debout pour le Rojava !

Jin, Jiyan,Azadi ! (Femmes, Vie, Liberté !) »

Rassemblement à 11 heures devant la gare centrale de Bruxelles d’où le cortège partira à 12 heures en direction du Parlement européen, place de Luxembourg.

