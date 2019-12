À ceux.celles qui ne connaissent pas encore - ou peu - Rencontre des Continents...

Voici venu le temps de notre GRAND FORUM ANNUEL pour se vivre dans le collectif, se (re)trouver, se rencontrer, se questionner, se mobiliser, échanger, faire bouger nos corps, faire chanter nos cœurs, faire la fête et manger pardi !

Demandez le prograaaamme !

A l’instar de l’Agora en Grèce antique, le Forum était chez les romains le centre névralgique de la cité, la place publique d’échanges en tous genres. Bref…un the place to be (parmi plein d’autres).

A partir de 14h30... BIENVENUE !{{}}

15h-17h30 : Le temps de la réflexion !

Place à notre invitée...Emeline De Bouver

Intervention puis atelier en sous-groupes. Emeline est chercheuse sur le renouveau de l’engagement et la transition écologique. Elle viendra nous proposer ses réflexions et nous invitera à questionner nos imaginaires, la transformation de nos modes de vie, les changement structurels auxquels nous aspirons, mais aussi les transformations relationnelles et le retissage de liens.

Si ces pôles se retrouvent chez les « transitionneurs », les identifions-nous en nous ? Chez RDC ? Comment penser et mettre en œuvre leur complémentarité ?

Pour vous inspirer :

http://www.rencontredescontinents.be/Symbioses-sur-les-chemins-educatifs-de-la-transition.html

17h30-18h30 : Le temps de l’action !

Atelier "pochoirs" et création collective d’affiches avec TITOM !



18h30 : Le temps de la fête !

Auberge espagnole conviviale et festive

Bref, une après-midi pour se rassembler, découvrir, échanger, réfléchir, se connaître, questionner, se bouger, célébrer…

Parce que Rencontre des Continents veut continuer à être un lieu d’accueil, et de participation, et surtout, un lieu d’éducation et d’apprentissages, le FORUM veut rassembler toutes les personnes, qu’elles soient de très près ou de très loin en lien avec l’asbl, pour qu’elles puissent s’y connecter, et y contribuer à son niveau.

Donc, TOUT LE MONDE EST INVITÉ !!

INFOS PRATIQUES ////////////////////////////////////////////////

Où ça ? A La Serre, 171 rue Gray, 1050 Ixelles.

Quand ça ? Samedi 14 décembre, à partir de 14h30 pour les ateliers du forum et à 18h30 pour l’auberge espagnole jusqu’à pas d’heure (mais La Serre ferme à 22h :) ) !

Qui ça ? Toi, moi, lui, elle, eux… et tou.te.s celleux qui le veulent !

> Inscriptions pour le 12/12 via le lien suivant (mais rejoins-nous quand même si tu as oublié de t’inscrire !) : https://framadate.org/tHyrU9pJ58K28qtS

> Infos et contact : louise@rencontredescontinents.be

////////////////////////////// L’esprit de cette journée //////////////////////////////

A la fois légère mais intense. Rigolote mais sérieuse. Pas théorique, mais qui donne à penser. Qui fait appel à la tête, mais aussi au corps et aux émotions. Qui fait collaborer nos intelligences. Qui sera systémique, mais pas trop (hein, quoi ?!).

Bref, un samedi après-midi réussi ! Aussi bien qu’un goûter chez mamie ou qu’un petit café avec ton voisin ou ta voisine.

////////////////////////////// Mais encore...

Un moment pour se rencontrer et tisser du lien

Un espace pour discuter de RdC et mieux connaître son identité et ses pratiques

Une pause syndicale, at least !

Un instant de mise en mouvement collective.

Des ateliers thématiques pour examiner quelques questions qui nous taraudent.

Un repas convivial, plein de gratitude envers celleux qui l’ont préparé.

Une petite fête...