À l’usage des vivants (27’) : En 1998, Semira Adamu, jeune femme de 20 ans fuyant le Nigéria, mourait étouffée par les gendarmes qui tentaient de l’expulser, pour la sixième fois, du territoire belge. Vingt ans plus tard, dans un cri de guerre conjugué au féminin, trois femmes racontent, et mettent en lumière la réalité des centres fermés destinés à la détention des personnes migrantes, leur souffrance, les exactions des gardiens et des gendarmes, d’hier et d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’un centre fermé ? Pourquoi enferme-t-on des étrangers ? Quel est l’impact de cette détention sur les individus ? Comment faire cesser cette politique migratoire inhumaine ?

Autant de questions autour desquelles le MRAX vous propose de discuter.

Avec Pauline Fonsny (réalisatrice de "A l’Usage des vivants"), Selma Benkhelifa (avocate chez Progress Lawyer Network), Nicha Mbuli ( juriste au MRAX) , et un ancien détenu d’un centre fermé.https://nova-cinema.org/prog/2019/175-decembre/rasons-les-centres-fermes/#article-22264

Soirée suivie d’un concert de Hamri : Arrivé d’Algérie en Belgique, en 2002, Abdel Abdelwahab Hakem -passionné de théâtre- rencontre le musicien Philippe Claudel, amateur comme lui de poésie et du guemri (basse percussive). Après plusieurs collaborations - dont le Cabaret Lancinant de l’Ambassade Universelle, ce lieu autogéré par des réfugiés, ouvert en 2000 pour 10 ans dans l’ancienne ambassade de Somalie -, et suite à leur rencontre avec le poète marocain Taha Adnan, le duo décide de mettre en musique des extraits de son recueil en arabe classique, "Je hais l’amour". De cette croisée des chemins est né le projet Hamri, la terre rouge en arabe mais aussi le nom d’un ancien quartier d’Oran.

ENTRÉE LIBRE