Cette année on remet le couvert et le concept reste le même.

Vous êtes à la bourre, pression sociale oblige vous êtes obligé.e d’amener des cadeaux, pas envie de passer pour le.a rabat-joie de la famille mais vous voulez quelque chose de DIY, éthique, Fair trade et tout l’bazar, cette soirée est pour vous !

C’est facile, vous amenez vos vêtements à customiser et on s’arrangera pour les rendre magnifiques avec les plus beaux dessins qu’on a en stock.

Concours de dessins et logos aussi en vue de préparer des cadres pour la soirée.

Envoyez vos dessins à atelierclandestin@reseauades.net avant le 18 décembre (sorry on est à la bourre) si vous souhaitez imprimer votre propre oeuvre pour votre mamie.

Amenez vos pulls, vos t-shirts ou tout autre support qui s’y prêterait !

On a des tods bags blanc en stock.

On sérigraphiera les logos envoyés et plus encore le vendredi 20 décembre à partir de 17h30. S’en suivra un sympathique moment pour siroter des verres dans la chaleur douillette du point de chute.

Au plaisir de vous voir,

L’atelier sérigraphie de l’adesif

PS : Modèle spécial ’Smash Capitalism’ pour lancer des débats familiaux transcendants avec votre beau frère, jeune banquier dynamique dont vous avez pioché le nom, à Noel. Ambiance garantie !