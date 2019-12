En réaction à la demande de plus en plus fréquente de certains musiciens pour trouver un lieu de réplétion accessible autant au niveau des accessibilité que financier , Le collectif de L’Accroche a décidé de construire un espace dédié à l’expression sonore.

Le local se voudra accessible à ceux qui souhaite mettre leur projet en commun, autant au niveau musique instrumentale que enregistrements audios (Emissions radios, Matière sonore, Hip/Hop - Slam.)

De plus, la présence d’un tel espace a pour but d’attirer un public particulier qui pourrait être intéressé par d’autres activités en semaine, et être sensibilisé par la démarche des lieux autogérés. Notamment par la présence des nombreux flyers, et autres affiches qui jalonnent cet espace.

Afin de récolter les fonds nécessaire à une telle construction, nous comptons encore une fois sur votre soutien !

Mais en échange, nous vous avons concocté une soirée d’enfer et une programmation éclectique et qui a tout pour vous faire danser !

Du Funk à la Tekno en passant par le Reggae-Dub, la soirée se termine sur un beau set Psytrance, de quoi régaler les plus curieux.

Pour de plus amples informations, je vous invite à visiter la page FB de l’accroche ou à se rendre directement sur le lien de l’événement.

En espérant vous y voir nombreux ! Et de faire une bonne chouille tous ensemble pour ce réjouir de ce nouveau local de musique à venir !

Bar & Frites prévu sur place ;-)

https://www.facebook.com/events/2194787957491734/

Signé "L’Accroche".