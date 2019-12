BOUM PIZZA PUNK a LA ZAD D ARLON

Marre du tonton raciste,

marre du beau-frère flic,

marre des cadeaux pourris et autres dindes farcies ?

Viens feter un Noël Zadiiste avec nous ! Viens danser toute la nuit pour brûler le gras de la veille.

Ramenez vos bieres, il y aura un bar à shoot et grogs sur place.

Aux dernières nouvelles, un four à pizza sera sur place pour contenter vos désirs les plus fous ; levain et farine belge garantie.

Venez dès 18h30 pour les pizzas et les concerts suivant :

* CONCERTS

Réne Binamé

Fieu Soundsystem

Fight pour "son-autogéré"

+ si affinité